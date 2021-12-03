Украина на год продлила запрет на импорт товаров из РФ

Украина продлила на год запрет на торговлю рядом товаров с Российской Федерацией.
Правительство одобрило изменения в постановление Кабинета Министров от 30 декабря 2015 года № 1147 «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации».
А именно, изменениями продлено действие постановления до 31 декабря 2022 года вместо 31 года 2021 года.
Среди запрещенных для импорта товаров — мясо, рыба, некоторые молочные продукты и кофе, чай, сладости, алкоголь и сигареты, лекарственные средства, удобрения, промышленные товары, транспортные средства, бумажные изделия и тому подобное.
Напомним, 15 мая Кабинет Министров пополнил перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину. В 2019 году действие постановления также продлили до конца 2021 года.
Речь идет о запрете ввоза в Украину из России групп промышленных товаров, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, транспортных средств.
Специальная пошлина, введение которой также поддержало правительство, будет применяться с 1 августа 2019 года независимо от других видов пошлины.
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