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Украина на год продлила запрет на импорт товаров из РФ

Украина на год продлила запрет на импорт товаров из РФ

Украина продлила на год запрет на торговлю рядом товаров с Российской Федерацией.

Правительство одобрило изменения в постановление Кабинета Министров от 30 декабря 2015 года № 1147 «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации».

А именно, изменениями продлено действие постановления до 31 декабря 2022 года вместо 31 года 2021 года.

Среди запрещенных для импорта товаров — мясо, рыба, некоторые молочные продукты и кофе, чай, сладости, алкоголь и сигареты, лекарственные средства, удобрения, промышленные товары, транспортные средства, бумажные изделия и тому подобное.

Напомним, 15 мая Кабинет Министров пополнил перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину. В 2019 году действие постановления также продлили до конца 2021 года.

Речь идет о запрете ввоза в Украину из России групп промышленных товаров, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, транспортных средств.

Специальная пошлина, введение которой также поддержало правительство, будет применяться с 1 августа 2019 года независимо от других видов пошлины.

По материалам Економічна Правда
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