Запускать автомобиль можно будет с помощью Face ID

LG Electronics уже запатентовала технологию, которая очень похожа на Face ID, но применяется не для разблокировки телефонов, а для запуска двигателей авто. Автомобиль будет узнавать своего владельца.

Работы в этом направлении LG Electronics вела с 2019 года. По информации издания Business Korea, система уже запатентована в Южной Корее и США.

Для аутентификации водителя и пассажиров используется направленная в салон камера. По словам разработчиков, предложенная ими камера позволит снизить стоимость автомобильных систем распознавания лиц.

Работает камера в связке со специальным процессором, заточенным под аутентификацию пользователей по лицу. Кроме запуска двигателя, камера может использоваться для контроля за состоянием и поведением водителя, управлением бортовыми системами с помощью жестов, а также для взаимодействия с системами виртуальной и дополненной реальности.

Когда подобная система появится в серийных автомобилях, пока не известно. Вероятно, патенты призваны защитить интеллектуальную собственность LG Electronics, которая обеспечивает мультимедийными системами многих мировых производителей.