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С конвейера сошел первый электрический Hummer

С конвейера сошел первый электрический Hummer

Массивный электрокар — первый автомобиль, который GM выпустил на своей платформе Ultium. Абсолютно новое шасси станет основой для ряда электромобилей различных брендов концерна.

«Мы очень быстро вывели этот пикап на рынок и приблизили GM еще на один шаг к полностью электрическому будущему», — сказал президент GM Марк Ройс. «С нашей платформой Ultium наш GMC Hummer EV предлагает клиентам лучшие возможности и производительность».

GMC Hummer EV Pickup Edition 1, который первым начал сходить с конвейера, стоит 110 295 долларов, однако купить его у дилера не получится, поскольку вся серия уже нашла своих владельцев. Электрический пикап в таком исполнении имеет 1000-сильную силовую установку. Впрочем, GMC принимает заказы на другие комплектации Hummer.


Фото: GMC

Автомобиль с номером VIN 001, который первым сошел с конвейера, был продан в начале этого года на аукционе Barrett-Jackson за 2,5 миллиона долларов.

По материалам Телеканал 24
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