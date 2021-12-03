Официальный трейлер и подробные характеристики «бумажного» Realme GT 2 Pro

Китайская компания Realme вовсю готовится к выпуску своего первого настоящего премиального флагманского смартфона.
Компания впервые опубликовала изображения смартфона Realme GT 2 Pro, рассекретив его внешний вид. Теперь стали известны полные характеристики двух моделей серии благодаря прошедшей сертификации и опубликованной документации у китайских регуляторов TENAA и MIIT.
Кроме того, Realme опубликовала официальный рекламный видеоролик, посвящённый Realme GT 2 Pro. На видео более полно и подробно демонстрируется внешний вид смартфона, показанный нам вчера. Снова делается акцент на экологичность и сходство с бумагой по фактуре.
Что касается характеристик, смартфон получил 6,7-дюймовый экран AMOLED разрешением 3216 х 1440 пикселей с частотой обновления изображения 120 Гц, подэкранный дактилоскопический датчик и фронтальную камеру на 32 Мп, основную камеру с главным датчиком на 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 50 Мп и дополнительным модулем на 2 Мп.
Аппаратной основой стала однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 3.1. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт.
На смартфон будет установлена самая свежая операционная система Android 12 с фирменной оболочкой Realme UI 3.0. Поддерживаются 5G (SA/NSA), 4G VoLTE, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, есть USB Type-C и стереодинамики, нет аудиоразъёма 3,5 мм. Размеры составляют 163,2 × 74,7 × 8,2 мм, а весит устройство 199 граммов.
Помимо показанного Realme «бумажного» варианта, согласно документации регуляторов, ожидаются ещё зелёный, голубой и чёрный цветовые варианты корпуса.
Официальный дебют Realme GT 2 Pro состоится на презентации в Китае 4 января.
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