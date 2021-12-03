Представлен смартфон Oppo K9x

Компания Oppo анонсировала смартфон Oppo K9x, который пополнил линейку, уже включающую модели Oppo K9, Oppo K9 Pro и Oppo K9s.
У Oppo K9× 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с отверстием для 16-мегапиксельной фронтальной камеры в левом верхнем углу. Разрешение дисплея составляет 1080 × 2400 пикселей при частоте обновления изображения 90 Гц. Сзади располагаются датчики изображения разрешением 64, 2 и 2 Мп.
Смартфон построен на базе однокристальной системы Dimensity 810, которую дополняют 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128/256 ГБ флеш-памяти UFS 2.1. Устройство имеет слот для карт памяти MicroSD. Из коробки смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой ColorOS 12.
Фото: Gizmochina
Ёмкость аккумулятора смартфона составляет 5000 мА•ч, телефон поддерживает 33-ваттную зарядку. У него есть сканер отпечатков пальцев и разъём 3,5 мм. Толщина корпуса составляет 8,8 мм при массе 191 грамм.
Цена устройства пока не сообщается.
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