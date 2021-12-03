Представлены умные часы Huawei Watch GT 2022 Premium Edition

В дополнение к Huawei Watch D, компания Huawei представила ещё одну новую модель умных часов — Huawei Watch GT 2022 Premium Edition.
Часы представляют собой коллекционное новогоднее издание, основанное на уже известной нам модели — Huawei Watch GT 3.
Главными отличиями от классического издания стали цветовое оформление, эксклюзивный циферблат, вращающаяся кнопка с изображением тигра.
Фото: HuaweiUpdate
Среди особенностей часов под управлением HarmonyOS 2.1 — круглый экран AMOLED, оптический датчик ЧСС TruSeen пятого поколения, SpO2, GPS, Bluetooth, NFC, защита от воды (5ATM), время автономной работы до 14 дней и совместимость с устройствами на базе ОС Android, HarmonyOS 2 и iOS.
Фото: HuaweiUpdate
На часы уже начали принимать предварительные заказы по цене 580 долларов. Открытые продажи стартуют 6 января.
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