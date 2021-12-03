Японцы разработали инновационные солнечные батареи: они позволяют не заряжать электрокар

Японская компания Toshiba объявила о создании солнечных батарей нового поколения. Они предназначены в первую очередь для электромобилей и намного эффективнее.

Об этом сообщает официальный сайт Toshiba.

Инновационные солнечные батареи получили дополнительный слой на основе оксида меди (Cu2O), что позволило повысить эффективность преобразования энергии до 8,4%. При размещении такого слоя над стандартным кремниевым центром коэффициент полезного действия (КПД) возрастает до рекордных 27,4%.



Солнечные батареи Toshiba состоят из верхнего медного и нижнего кремниевого слоя

Испытания показали, что при установке подобных солнечных панелей на крыше и капоте электромобиля за день его запас можно увеличить на 35 км. Если электрокар используется в городе, то этого вполне достаточно, чтобы не заряжать батарею, ведь по статистике автомобилисты в среднем проезжают 15-20 км каждый день.

Toshiba уже не один год разрабатывает батареи с использованием оксида меди. Первый прототип представили еще в 2019 году, причем тогда эффективность была ощутимо ниже – 23,8%.

К 2030 году компания планирует запустить продвинутые солнечные батареи в серийное производство. К тому времени их КПД планируют довести до 30%, что увеличит запас хода электрокара до 39-40 км в день.