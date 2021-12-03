Toyota представила семейную модель всего за 13 тыс. долларов

В Японии презентовали новую Toyota Probox 2022. Минивэн прошел небольшое обновление и поступает в продажу по цене от 1,49 млн иен (13 тыс. долларов).
Об этом сообщает официальный сайт Toyota.
Toyota Probox позиционируется как бюджетная и очень простая модель для тех, кому не нужны современные технологии. У 4,2-метрового минивэна простой угловатый дизайн с выраженным капотом и вертикальными задними стойками. В большинстве версий установлены стальные диски и неокрашенные дверные ручки.
Фото: Toyota
Салон Toyota Probox 2022 выполнен в стиле 90-х. Мультимедиа с экраном не предлагают даже за доплату. На панели приборов большой спидометр и миниатюрный монохромный экран бортового компьютера, а блок климата представлен большими переключателями. Автомобиль привлекает большим внутренним пространством.
Фото: Toyota
К 2022 модельному году автомобиль получил «дорогую» версию GX за $ 15,7 тыс. Она получила литые диски, тонированные стекла, электроприводы стеклоподъемников и зеркал, а также улучшенную отделку салона.
Фото: Toyota
Минивэн Toyota Probox доступен с бензиновыми атмосферными двигателями объемом 1,3 л (94 л. с.) и 1,5 л (107 л. с.). Все версии оснащены вариатором CVT, а привод может быть передним или полным.
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