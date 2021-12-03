Apple выпустит в текущем квартале больше iPhone, чем ожидалось

Ещё недавно некоторые источники выражали озабоченность возможностью снижения производственной программы iPhone на текущий квартал с 90 до 80 млн штук, но аналитики Morgan Stanley убеждены, что Apple выпустит не менее 82 млн смартфонов по итогам периода.

Сроки ожидания заказов уже сократились с трёх недель до нескольких дней.

По словам представителей Morgan Stanley, сокращение сроков ожидания заказанных iPhone 13 само по себе говорит о нормализации ситуации с поставками и производством смартфонов. В четвёртом квартале компания сможет произвести не менее 82 млн устройств этого типа, причём в декабре вместо традиционного сезонного снижения объёмов выпуска будет наблюдаться сохранение показателей на уровне ноября.

Компания, по словам экспертов, смогла преодолеть дефицит как силовых компонентов, так и модулей камер, которые в начале квартала ограничивали количество выпускаемых iPhone.

Вряд ли можно говорить о снижении спроса на смартфоны Apple, как считают эксперты. В том же Китае квартальные объёмы поставок iPhone выросли на 46 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Будет ли квартал завершён достижением баланса между спросом и предложением, пока судить сложно, но поставки определённо наращиваются лучше, чем ожидалось, как резюмируют представители Morgan Stanley. В текущем квартале Apple должна выручить от реализации iPhone не менее $72,9 млрд, а общая выручка компании достигнет $122,2 млрд.