Автофиксация нарушений правил дорожного движения: что нужно знать водителям

В Украине уже более года работает система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, что нужно знать водителям.

Как объясняют эксперты Координационного центра по предоставлению правовой помощи, системой фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме является сеть технических средств, которые обеспечивают в автоматическом режиме фотосъемку или видеозапись событий, содержащих признаки административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, распознавание номерных знаков транспортных средств и передачу информации о зафиксированных событиях телекоммуникационными сетями в автоматизированную систему обработки данных МВД.

Как формируется постановление

После фиксации нарушения информация поступает в центр обработки данных автоматической фиксации нарушений. Уполномоченное лицо рассматривает возможность для вынесения постановления о наложении административного взыскания за зафиксированное правонарушение в автоматическом режиме.

В своей работе уполномоченный полицейский может использовать следующие ресурсы:

Единый государственный реестр транспортных средств;

информационно-телекоммуникационную систему Государственной пограничной службы Украины;

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и тому подобное.

Использование данных ресурсов необходимо для установления физического лица или руководителя юридического лица, по которому зарегистрировано транспортное средство, или лицо, которое ввезло на территорию Украины транспортное средство, зарегистрированное за ее пределами.

После оценки доказательств уполномоченное лицо выносит постановление о наложении административного взыскания.

Данное постановление в течение трех дней со дня его вынесения передается национальному оператору почтовой связи для доставки по адресу места регистрации (проживания) физического лица (местонахождения юридического лица) заказным письмом с уведомлением о вручении.

Кто несет ответственность: водитель или владелец транспортного средства

В соответствии со ст. 122 КУоАП, субъектом правонарушений является лицо, которое управляло транспортным средством в момент совершения правонарушения.

Однако, согласно ст. 14-1 КоАП, к административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи привлекаются владельцы (совладельцы) транспортных средств.

Если есть обстоятельства, свидетельствующие о совершении нарушения другим лицом, владелец транспортного средства может в течение десяти дней со дня вручения ему постановления уведомить об этих обстоятельствах орган или должностное лицо, принявшее постановление о наложении административного взыскания.

На период выяснения и проверки исполнение постановления останавливается до момента установления лица, совершившего зафиксированное правонарушение.

Во избежание поступления постановления владельцу, а не водителю, совершившему административное правонарушение рекомендуется своевременно вносить сведения о надлежащем пользователе транспортного средства в Единый государственный реестр транспортных средств.