80% ІТ-специалистов против: четверть из них намерены уволиться в случае вступления в Дія City

Как и весной, большинство ІТ-специалистов против спецрежима. Однако доля тех, кто «за», увеличилось с 9% до 12%. Представляем результаты опроса о Дія City, в котором приняли участие почти четыре тысячи специалистов.
Finance.ua узнал подробности в аналитике dou.ua.
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Снизилась доля тех, кто не поддерживает из-за недоверия к Минцифре — с 77% до 66%. На этот раз мы добавили вариант «ІТ-индустрию стараются чересчур зарегулировать», и он стал одним из самых популярных среди причин неподдержки.
Среди других вариантов респонденты упоминали о плохой реализации проекта, необходимости налоговой реформы, конце для мелких компаний, статье о неконкуренции.
Что нравится в Дія City. В этом вопросе специалисты также категоричны — 65% заявили, что им ничего не нравится в Дія City. Возможно, это привлечет известные ІТ-компании в Украину — ответило 15%, появляется альтернатива ФЛП — 8%, защита от маски-шоу — 7%, социальные гарантии для специалистов — 6%. Ожидают, что зарплаты увеличатся, всего 1%.
Те, кто за спецрежим, все больше уверены, что ФЛП нужна альтернатива и что благодаря Дія City в Украину зайдут R&D-центры крупных международных компаний. Зато стало меньше тех, кто верит, что снизится налоговая нагрузка — с 24% до 17%. И более чем вдвое уменьшилась доля тех, кто думает, что зарплаты вырастут — с 14% до 6%.
Уверенности относительно успешной реализации тоже стало меньше. Весной почти четверть специалистов поставили 10 баллов и верили, что все пройдет гладко. На этот раз 10 баллов поставил лишь 1% респондентов. В основном оценивали от 6 до 8 баллов.
«Дія City». Что в новом законе и почему его не любят некоторые айтишники?
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