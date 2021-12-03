80% ІТ-специалистов против: четверть из них намерены уволиться в случае вступления в Дія City

Как и весной, большинство ІТ-специалистов против спецрежима. Однако доля тех, кто «за», увеличилось с 9% до 12%. Представляем результаты опроса о Дія City, в котором приняли участие почти четыре тысячи специалистов.

Finance.ua узнал подробности в аналитике dou.ua.

Читайте также: Специальный правовой режим для ІТ-компаний заработает в конце января 2022 года – Федоров

Снизилась доля тех, кто не поддерживает из-за недоверия к Минцифре — с 77% до 66%. На этот раз мы добавили вариант «ІТ-индустрию стараются чересчур зарегулировать», и он стал одним из самых популярных среди причин неподдержки.

Среди других вариантов респонденты упоминали о плохой реализации проекта, необходимости налоговой реформы, конце для мелких компаний, статье о неконкуренции.

Что нравится в Дія City. В этом вопросе специалисты также категоричны — 65% заявили, что им ничего не нравится в Дія City. Возможно, это привлечет известные ІТ-компании в Украину — ответило 15%, появляется альтернатива ФЛП — 8%, защита от маски-шоу — 7%, социальные гарантии для специалистов — 6%. Ожидают, что зарплаты увеличатся, всего 1%.

Те, кто за спецрежим, все больше уверены, что ФЛП нужна альтернатива и что благодаря Дія City в Украину зайдут R&D-центры крупных международных компаний. Зато стало меньше тех, кто верит, что снизится налоговая нагрузка — с 24% до 17%. И более чем вдвое уменьшилась доля тех, кто думает, что зарплаты вырастут — с 14% до 6%.

Уверенности относительно успешной реализации тоже стало меньше. Весной почти четверть специалистов поставили 10 баллов и верили, что все пройдет гладко. На этот раз 10 баллов поставил лишь 1% респондентов. В основном оценивали от 6 до 8 баллов.

Справка Finance.ua:

15 июля Верховная Рада во втором чтении приняла Закон о «Дія City». В Минцифры убеждены: IT-компании получат специальную модель налогообложения, гибкие условия трудоустройства и отдельный порядок взаимодействия с государственными органами.

Специальный правовой режим для ІТ-компаний Дія.City заработает в конце января 2022 года. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. «Дія City уже прошел фундаментальные шаги — это принятие законопроектов, и в январе он заработает. В конце января — начале февраля компании смогут подавать заявки и платить налоги по новой налоговой системой. При этом все системы, которые работали до этого, остаются. Это будет как альтернатива, новая опция», — сказал Федоров.

«Дія City». Что в новом законе и почему его не любят некоторые айтишники?