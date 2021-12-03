Маск высмеял идею создания метавселенной

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о том, что не видит необходимости в создании метавселенной.

Более того, бизнесмен высмеял саму идею метавселенной, заявив, что вряд ли кто-то «захочет повесить телевизор себе на нос», сообщает ZN со ссылкой на Business insider.

«Я не уверен, что куплюсь на всю эту метавселенную. Хотя люди много говорят об этом – Web3», – заявил Маск. Он высмеял предположение о том, что люди будут охотно носить гарнитуры дополненной или виртуальной реальности в течение длительного периода времени, просто чтобы «побродить по виртуальному ландшафту».

Маск также добавил, что в детстве ему говорили не сидеть слишком близко к экрану телевизора, поскольку эту вредно для зрения. Жизнь же в метавселенной предполагает ношение очков виртуальной и дополненной реальности.

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По словам бизнесмена, он не может представить себе, чтобы кто-то носил экран перед лицом весь день и не хотел его снимать. «Становится неудобно весь день держать эту штуку привязанной к голове», – добавил Маск.

Он также отметил, что считает, что мир далек от того, чтобы исчезнуть в метавселенной. Вместе с тем, он не исключил возможности того, что его отрицание идеи метавселенной может показаться аналогичным тому, как в начале 1990-х многие отрицали идею развития интернета.

«Есть некоторая опасность, что все действительно так. Но пока я не могу представить себе убедительную ситуацию с метавселенной. Я не понимаю этого. Возможно, в будущем смогу, но пока не понимаю», – заключил Маск.

Напомним, в конце октября Марк Цукерберг заявил о том, что компания Facebook меняет свое название на Meta Platforms Inc или сокращенно Meta. Компания нацелена на построение метавселенной.