Маск высмеял идею создания метавселенной

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о том, что не видит необходимости в создании метавселенной.
Более того, бизнесмен высмеял саму идею метавселенной, заявив, что вряд ли кто-то «захочет повесить телевизор себе на нос», сообщает ZN со ссылкой на Business insider.
«Я не уверен, что куплюсь на всю эту метавселенную. Хотя люди много говорят об этом – Web3», – заявил Маск. Он высмеял предположение о том, что люди будут охотно носить гарнитуры дополненной или виртуальной реальности в течение длительного периода времени, просто чтобы «побродить по виртуальному ландшафту».
Маск также добавил, что в детстве ему говорили не сидеть слишком близко к экрану телевизора, поскольку эту вредно для зрения. Жизнь же в метавселенной предполагает ношение очков виртуальной и дополненной реальности.
По словам бизнесмена, он не может представить себе, чтобы кто-то носил экран перед лицом весь день и не хотел его снимать. «Становится неудобно весь день держать эту штуку привязанной к голове», – добавил Маск.
Он также отметил, что считает, что мир далек от того, чтобы исчезнуть в метавселенной. Вместе с тем, он не исключил возможности того, что его отрицание идеи метавселенной может показаться аналогичным тому, как в начале 1990-х многие отрицали идею развития интернета.
«Есть некоторая опасность, что все действительно так. Но пока я не могу представить себе убедительную ситуацию с метавселенной. Я не понимаю этого. Возможно, в будущем смогу, но пока не понимаю», – заключил Маск.
Напомним, в конце октября Марк Цукерберг заявил о том, что компания Facebook меняет свое название на Meta Platforms Inc или сокращенно Meta. Компания нацелена на построение метавселенной.
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