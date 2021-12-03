Для «бабушек» и «дедушек» запустили криптовалютную биржу

Компания RadioShack запустила децентрализованную биржу по обмену криптовалюты RADIO, ориентированную на пожилых людей.
Об этом пишет Фокус со ссылкой на издание The Byte.
Недавно RadioShack вернулась на рынок после банкроства, да еще и с собственной криптовалютой под названием Radio. Проект решил сделать ставку на состоятельных пользователей. Разработчики говорят, что средний возраст юзеров составит 68 лет.
Компания в партнерстве с протоколом Atlas USV создает экосистему децентрализованных финансов (DeFi), первым элементом которой станет биржа. Разработчики обещают самый доступный сервис для отправки и получения криптовалюты напрямую, а не через посредника, такого как Coinbase.
Как утверждает RadioShack, криптовалюта не может стать широко распространенным и приемлемым платежным средством, потому что власть имущие лица не доверяют ей. Как правило, чиновники и топ-менеджеры старше основной массы покупателей криптовалютных активов, которым сейчас от 20 до 30 лет. Компания надеется, что ее “100-летний” бренд достаточно известен, чтобы сделать криптовалюту более популярным явлением не только для молодых людей, но и для зрелых бизнесменов.
Экосистему RadioShack поддерживают активы Atlas USV, которые постоянно пополняются за счет притока токенов через механизм бартера. Последний позволяет пользователям покупать любую криптовалюту и отправлять ее в “казну” проекта в обмен на монеты USV.
RadioShack долгое время была успешной розничной сетью по продаже электронных устройств, однако в 2015 году объявила о банкротстве после 11 убыточных кварталов. После этого права на бренд продавались несколько раз, пока не были куплены проектом Retail Ecommerce Ventures Review (REV).
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