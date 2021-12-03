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Убытки более чем на 59 миллионов: на Днепропетровщине подозревают двух таможенников

Убытки более чем на 59 миллионов: на Днепропетровщине подозревают двух таможенников

В Днепропетровской области двое таможенников подозреваются в служебной халатности, которая нанесла государству ущерб более чем на 59 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры двух главных государственных инспекторов одного из таможенных постов Днепровской таможни ГФС уличили в служебной халатности, которая нанесла государству тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, во время таможенного оформления ввезенных на территорию Украины 97 железнодорожных вагонов и 2 грузовиков с газовым конденсатом таможенники не проконтролировали правильность классификации товара и выпустили его в свободное обращение без уплаты акцизного налога.

В результате таких действий государству причинен ущерб в почти 59,4 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По материалам Укринформ
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