Убытки более чем на 59 миллионов: на Днепропетровщине подозревают двух таможенников

В Днепропетровской области двое таможенников подозреваются в служебной халатности, которая нанесла государству ущерб более чем на 59 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры двух главных государственных инспекторов одного из таможенных постов Днепровской таможни ГФС уличили в служебной халатности, которая нанесла государству тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, во время таможенного оформления ввезенных на территорию Украины 97 железнодорожных вагонов и 2 грузовиков с газовым конденсатом таможенники не проконтролировали правильность классификации товара и выпустили его в свободное обращение без уплаты акцизного налога.

В результате таких действий государству причинен ущерб в почти 59,4 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.