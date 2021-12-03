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Нафтогаз в следующем году планирует выпустить еврооблигации

Нафтогаз в следующем году планирует выпустить еврооблигации

Для обеспечения подготовки к следующему отопительному сезону НАК «Нафтогаз» среди прочего планирует выйти на международные рынки с еврорблигациями.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«В мае следующего года мы планируем в частности выпустить еврооблигации. Для этого компания должна быть стабильно прибыльной. Также должно быть завершено внедрение европейского законодательства на газовом рынке страны. Например, нормы, которые касаются кодекса газотранспортной системы», — сказал Юрий Витренко.

По его словам, без этого вся работа системы остается нестабильной, а следовательно, потребители постоянно страдают.

«Все эти вопросы мы должны решить до мая, чтобы иметь возможность удачно выйти на рынок заимствований» — отметил Витренко.

В интервью интернет-изданию РБК председатель правления «Нафтогаза Украины» сказал, что выпуск еврооблигаций планируется объемом более $ 1 млрд.

Напомним, сейчас на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций «Нафтогаза», все они были размещены в 2019 году: в июле — трехлетние на $ 335 млн под 7,375% и пятилетние на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре — 7-летние на $ 500 млн с доходностью 7,625%.

В октябре прошлого года НАК хотел выкупить долларовые еврооблигации на $ 335 млн, прежде всего, с погашением в 2022 году, за счет выпуска новых семилетних еврооблигаций, однако затем отказался от размещения новых бумаг под 8,95% и выкупа.

По материалам Укринформ
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