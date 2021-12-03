Нафтогаз в следующем году планирует выпустить еврооблигации

Для обеспечения подготовки к следующему отопительному сезону НАК «Нафтогаз» среди прочего планирует выйти на международные рынки с еврорблигациями.
Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«В мае следующего года мы планируем в частности выпустить еврооблигации. Для этого компания должна быть стабильно прибыльной. Также должно быть завершено внедрение европейского законодательства на газовом рынке страны. Например, нормы, которые касаются кодекса газотранспортной системы», — сказал Юрий Витренко.
По его словам, без этого вся работа системы остается нестабильной, а следовательно, потребители постоянно страдают.
«Все эти вопросы мы должны решить до мая, чтобы иметь возможность удачно выйти на рынок заимствований» — отметил Витренко.
В интервью интернет-изданию РБК председатель правления «Нафтогаза Украины» сказал, что выпуск еврооблигаций планируется объемом более $ 1 млрд.
Напомним, сейчас на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций «Нафтогаза», все они были размещены в 2019 году: в июле — трехлетние на $ 335 млн под 7,375% и пятилетние на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре — 7-летние на $ 500 млн с доходностью 7,625%.
В октябре прошлого года НАК хотел выкупить долларовые еврооблигации на $ 335 млн, прежде всего, с погашением в 2022 году, за счет выпуска новых семилетних еврооблигаций, однако затем отказался от размещения новых бумаг под 8,95% и выкупа.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине женщин обязали встать на воинский учет6 ч. назад - 2516 38
Украина вслед за странами ЕС может сократить срок действия COVID-сертификатов7 ч. назад - 925 10
СБУ разоблачила самопровозглашенного «президента», который успел сформировать «теневое правительство»7 ч. назад - 1396 8
Первичные документы – не нужны: Гетманцев развеял популярные мифы о РРОВчера, 16:02 - 23100 6
Обязаны ли граждане декларировать средства на депозитных счетах4 ч. назад - 2896 4
Правила распределения ФЛП по группам хотят изменить: что предлагают5 ч. назад - 3820 1
Обязаны ли граждане декларировать средства на депозитных счетах4 ч. назад - 2896 4
В Украине женщин обязали встать на воинский учет6 ч. назад - 2516 38
80% ІТ-специалистов против: четверть из них намерены уволиться в случае вступления в Дія City2 ч. назад - 1726
В «Нафтогазе» рассказали, что будет с ценой на газ с мая 2022 года7 ч. назад - 1473 1
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1759
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2294 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2410
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 637
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1964 1