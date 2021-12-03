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На трассе «Борисполь-Мариуполь» впервые за 60 лет ремонтируют мост через Сулу

На трассе «Борисполь-Мариуполь» впервые за 60 лет ремонтируют мост через Сулу

В Полтавской области впервые за 60 лет будет отремонтирован мост через реку Сула вблизи села Липово Кременчугского района. Переправа является составляющей трассы Н-08 «Борисполь-Мариуполь».

Об этом пишет пресс-служба Полтавской ОГА.

Мост восстанавливают в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

«Мост построен в 1962 году. До начала ремонта сооружение не выдерживало современные нагрузки, отдельные элементы моста — деформационные швы и опорные части под железобетонным прогоном — были в нерабочем состоянии», — говорится в сообщении.

Обновление моста начали с металлического пролетного строения — самого проблемного участка. Всего выполняют сразу два вида ремонта: реконструкцию металлического ферменного прогона и капитальный ремонт правобережных пойменных прогонов моста.

Накануне мостовики уже осуществили надвижку металлической фермы весом более 500 тонн.

По материалам РБК-Украина
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