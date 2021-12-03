Правительство Бельгии достигло соглашения о закрытии атомных электростанций в 2025 году

Правительство Бельгии достигло соглашения о закрытии существующих атомных электростанций в 2025 году, при этом инвестиции в будущие технологии ядерной энергетики будут сохранены.
О договоренности в четверг сообщили общественные вещатели страны, пишет агентство Reuters.
Семипартийная коалиция неделями спорила из-за этой темы.
Зеленые настаивали на соблюдении закона 2003 года о выходе из ядерной энергетики, а франкоязычные либералы выступали за то, чтобы два новейших реактора оставались работать.
Две атомные электростанции Бельгии, всего с семью реакторами, управляются французским предприятием Engie.
После ночных переговоров основная группа министров достигла компромисса, согласно которому последняя существующая атомная электростанция будет закрыта в 2025 году.
Однако Бельгия инвестирует 100 миллионов евро в исследования будущей ядерной энергетики, с акцентом на меньшие модульные реакторы.
Бельгии все еще нужно определить, как компенсировать дефицит энергии, с возможностью использования газовых установок. Решение об этом может быть принято лишь к марту.
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