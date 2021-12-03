0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 183 0

«Украинская биржа» допустила к торгам акции известных компаний США

«Украинская биржа» допустила к торгам акции известных компаний США

«Украинская биржа» включила в биржевой список акции еще 8 всемирно известных американских компаний, в частности Pfizer, PepsiCo и Starbucks.

УБ включила в биржевой список ценные бумаги компаний:

  • PepsiCo, Inc.;
  • Pfizer Inc.;
  • Qualcomm Incorporated;
  • The Procter and Gamble Company;
  • The Walt Disney Company;
  • Starbucks Corporation;
  • United Parcel Service, Inc.;
  • Walmart Inc.

Читайте также: Больше возможностей для онлайн-инвестиций: НКЦБФР выдала лицензию ООО «Мульти-инвестиции»

Ранее «Украинская биржа включила в биржевой список акции всемирно известных американских компаний McDonald’s, Johnson&Johnson и CSX.

В целом на Украинской бирже торгуются ценные бумаги 65 эмитентов.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку уже допустила к обращению в Украине ценные бумаги 90 иностранных компаний.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.