«Украинская биржа» допустила к торгам акции известных компаний США

«Украинская биржа» включила в биржевой список акции еще 8 всемирно известных американских компаний, в частности Pfizer, PepsiCo и Starbucks.

УБ включила в биржевой список ценные бумаги компаний:

PepsiCo, Inc.;

Pfizer Inc.;

Qualcomm Incorporated;

The Procter and Gamble Company;

The Walt Disney Company;

Starbucks Corporation;

United Parcel Service, Inc.;

Walmart Inc.

Читайте также: Больше возможностей для онлайн-инвестиций: НКЦБФР выдала лицензию ООО «Мульти-инвестиции»

Ранее «Украинская биржа включила в биржевой список акции всемирно известных американских компаний McDonald’s, Johnson&Johnson и CSX.

В целом на Украинской бирже торгуются ценные бумаги 65 эмитентов.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку уже допустила к обращению в Украине ценные бумаги 90 иностранных компаний.