«Украинская биржа» допустила к торгам акции известных компаний США

«Украинская биржа» включила в биржевой список акции еще 8 всемирно известных американских компаний, в частности Pfizer, PepsiCo и Starbucks.
УБ включила в биржевой список ценные бумаги компаний:
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Ранее «Украинская биржа включила в биржевой список акции всемирно известных американских компаний McDonald’s, Johnson&Johnson и CSX.
В целом на Украинской бирже торгуются ценные бумаги 65 эмитентов.
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку уже допустила к обращению в Украине ценные бумаги 90 иностранных компаний.
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