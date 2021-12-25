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В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)

В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)

Японский профессор разработал прототип телевизора, способного имитировать вкусы еды.

Система получила название Taste the TV (TTTV) — помимо дисплея, она включает в себя 10 ёмкостей со вкусовыми добавками, которые напыляются на гигиеническую плёнку в различных комбинациях, образуя вкусы конкретных блюд.

Когда формирование вкуса завершено, плёнка растягивается на поверхности экрана.

Автором проекта стал профессор Университета Мэйдзи Хомей Миясита (Homei Miyashita). Он уверен, что подобное изобретение актуально в условиях пандемии, поскольку оно открывает для людей новые способы связи.

«Цель в том, чтобы позволить людям попробовать блюда в ресторане на другом конце света, даже оставаясь дома», — прокомментировал он своё изобретение.

Профессор возглавляет группу из примерно 30 студентов, совместными усилиями они создали уже несколько подобных проектов, в том числе вилку, которая обогащает вкус блюд.

Прототип TTTV господин Миясита построил самостоятельно в течение последнего года. По словам изобретателя, коммерческая версия системы будет стоить около 100 000 иен ($875).

На практике «вкусовизор» сможет использоваться для дистанционного обучения сомелье и поваров, а также для разработки дегустационных игр и викторин.


Источник изображений: Kim Kyung-Hoon / reuters.com

Решениями профессора уже заинтересовались несколько частных компаний . Их привлекла идея системы, способной придать обычному хлебу вкус пиццы или шоколада.

По материалам reuters.com
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