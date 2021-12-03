2 миллиона долларов за «наличку»: в США на продажу выставили самый номерной знак с надписью Cash

За именной знак штата Калифорния с надписью CASH просят 2 миллиона долларов. Интересно, что первая регистрация номера состоялась более 50 лет назад.

Об этом сообщает Аutoevolution.

Именные номера пользуются неизменной популярностью на протяжении многих лет, и на это есть веские причины. Люди хотят иметь возможность придать индивидуальный вид автомобилю. Для очень обеспеченных автовладельцев в США есть даже вторичный рынок коллекционных номеров.



Фото: Аutoevolution

Впервые за более чем 50 лет в продажу поступил очень редкий номерной знак с надписью CASH (наличные в переводе с английского). Он принадлежал адвокату Кали с 1968 года и использовался на всех транспортных средствах в его автопарке. Первоначальный владелец номера ушел на пенсию и решил дать возможность похвастаться своим достатком другим автомобилистам.



Фото: Аutoevolution

Продавец номера отмечает, что CASH – самый дорогой именной номер в США. Но все же в словах адвоката видится некоторое преувеличение, ведь номер NEW YORK 1970 года в марте этого года был продан за невероятные 20 миллионов долларов.