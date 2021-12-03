Из Украины пытались вывезти драгоценный металл на $2 миллиона

Служба безопасности Украины блокировала незаконное перемещение через государственную границу Украины редкого металла осмия.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Сотрудники спецслужбы в Херсонской области установили, что двое граждан Украины пытались незаконно переправить осмий в одну из соседних стран.
Правоохранители разоблачили правонарушителей во время проведения таможенного досмотра в международном пункте пропуска «Кучурган-Первомайск». 10,05 грамма редкого металла обнаружили в ручной клади одного из злоумышленников.
Фото: СБУ
По предварительной оценке, изъятое вещество – осмий 187 – является одним из самых дорогих из ценных металлов. Рыночная цена составляет до 200 тыс. долларов США за один грамм.
Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.
СБУ инициировала проведение экспертизы для установления всех обстоятельств правонарушения.
Продолжаются следственные действия.
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