Из Украины пытались вывезти драгоценный металл на $2 миллиона

Служба безопасности Украины блокировала незаконное перемещение через государственную границу Украины редкого металла осмия.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы в Херсонской области установили, что двое граждан Украины пытались незаконно переправить осмий в одну из соседних стран.

Правоохранители разоблачили правонарушителей во время проведения таможенного досмотра в международном пункте пропуска «Кучурган-Первомайск». 10,05 грамма редкого металла обнаружили в ручной клади одного из злоумышленников.



Фото: СБУ

По предварительной оценке, изъятое вещество – осмий 187 – является одним из самых дорогих из ценных металлов. Рыночная цена составляет до 200 тыс. долларов США за один грамм.

Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

СБУ инициировала проведение экспертизы для установления всех обстоятельств правонарушения.

Продолжаются следственные действия.