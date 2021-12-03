По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (39,670 млн грн и 51,709 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (57 и 36), максимальный курс продажи доллара 27,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,27-27,28 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 93 активные заявки по доллару на сумму 91,379 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,2800 – 20 000

27,2600 – 30 000

27,2500 – 63 336

27,2500 – 99 999

27,2500 – 30 000

27,2500 – 120 000

27,2500 – 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,2500 – 55 001

27,2600 – 20 000

27,2600 – 60 000

27,2600 – 10 000

27,2700 – 57 777

27,2700 – 10 000

27,2700 – 37 777

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,2883 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,2422 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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