Витренко допускает, что «Северный поток-2» не запустится

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал очень вероятным то, что российский «Северный поток-2» не запустится в ближайшее время или не запустится вообще.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
По словам Витренко, вероятнее всего, что российский газопровод не запустят до конца первой половины 2022 года.
«При этом мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще», — заявил глава НАКа.
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Он акцентировал на том, что теоретический запуск ПП-2 не приведет к снижению цен на газ в Европе, о котором рассказывает Россия.
«Потому что Путин, кроме того что хочет запустить газопровод не в соответствии с европейскими правилами, еще хочет заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые при этом не были бы привязаны к рынку, хабам, споту», — пояснил Витренко.
Такие контракты позволяют использовать политические договоренности и превращать газ в политическое оружие. А продажи на хабах, на спотовом рынке ограничивают возможности для этого.
Как следствие, считает глава «Нафтогаза», просто с введением «Северного потока-2» цены на газ не упадут. Витренко подчеркнул, что с введением СП-2 Россия может физически прекратить транзит через Украину.
В то же время он перечислил другие факторы, влияющие на снижение цены. А именно, увеличение добычи и экспорта американского газа, наращивание поставок из стран Ближнего Востока.
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