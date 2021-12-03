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Ryanair в январе приостанавливает ряд рейсов из Украины

Ryanair в январе приостанавливает ряд рейсов из Украины

Авиакомпания Ryanair в январе 2022 года временно прекращает некоторые рейсы из Украины. Finance.ua узнал, о каких рейсах идет речь.

Как сказано в сообщении Ryanair в Telegram, в частности, в январе 2022 года будут отменены такие рейсы Ryanair:

  • с 6 по 31 января: Харьков – Вильнюс, Харьков – Варшава, Харьков – Краков, Харьков – Познань, Харьков – Будапешт, Харьков – Милан;
  • с 10 по 31 января: Киев – Быдгощ, Киев – Мальта, Львов – Бари, Львов – Неаполь, Львов – Пиза, Львов – Турин, Львов – Манчестер, Львов – Братислава, Одесса – Катовице, Одесса – Болонья, Одесса – Барселона.

Справка Finance.ua:

  • ранее Ryanair анонсировал запуск двух новых маршрутов из киевского аэропорта Борисполь в столицу Швеции Стокгольм и на греческий остров Керкира (Корфу);
  • также Ryanair объявил, что откажется от листинга на Лондонской фондовой бирже, став первой крупной компанией, которая объяснила свой делистинг с LSE последствиями выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

В любую соседнюю страну летать дешевле, чем по Украине

По материалам Укринформ
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