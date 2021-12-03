Ryanair в январе приостанавливает ряд рейсов из Украины

Авиакомпания Ryanair в январе 2022 года временно прекращает некоторые рейсы из Украины. Finance.ua узнал, о каких рейсах идет речь.

Как сказано в сообщении Ryanair в Telegram, в частности, в январе 2022 года будут отменены такие рейсы Ryanair:

с 6 по 31 января: Харьков – Вильнюс, Харьков – Варшава, Харьков – Краков, Харьков – Познань, Харьков – Будапешт, Харьков – Милан;

с 10 по 31 января: Киев – Быдгощ, Киев – Мальта, Львов – Бари, Львов – Неаполь, Львов – Пиза, Львов – Турин, Львов – Манчестер, Львов – Братислава, Одесса – Катовице, Одесса – Болонья, Одесса – Барселона.

Справка Finance.ua:

ранее Ryanair анонсировал запуск двух новых маршрутов из киевского аэропорта Борисполь в столицу Швеции Стокгольм и на греческий остров Керкира (Корфу);