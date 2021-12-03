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Из Украины уходит больше инвесторов, чем приходит - глава Concorde Capital

Из Украины уходит больше инвесторов, чем приходит - глава Concorde Capital

Заявления о том, что в первом полугодии 2021 года прямые иностранные инвестиции в Украину составили $ 2,83 млрд, выглядят неправдиво и объясняются изменением методики подсчета ПИИ Нацбанком.

Об этом основатель и глава Concorde Capital Игорь Мазепа сказал в интервью Экономической правде.

«Шмыгаль рапортует, что за первое полугодие чистый приток иностранных инвестиций в страну составил чуть менее $ 3 млрд. Это выглядит как ложь, потому что Нацбанк изменил методику подсчета прямых иностранных инвестиций FDI. По нашим подсчетам, сейчас впервые за все 30 лет независимости Украины FDI будут негативными: из страны уходит больше инвесторов, чем в нее приходит», — считает он.

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По мнению Мазепы, «влияние олигархических групп существенно увеличивается, и страна снова скатывается в ту же колею».

«Мы Украина, и максимальный „тикет“, который иностранец может вложить в Украину, — полмиллиарда долларов. Я не представляю кого-то, кто может выложить много миллиардов долларов за условные Метинвесты и АТБ, хотя в другой юрисдикции они точно того стоили бы», — сказал основатель Concorde Capital.

Он добавил, что пока к мировому инвестиционному буму Украина не имеет никакого отношения, и «если власти будут вести себя, как сейчас, то он никогда не начнется».

«Если раньше мы получали позитивные новости об очистке рынка „янтаря“, недоприватизации спиртзаводов, легализации игорного бизнеса, то сейчас я просто в шоке. С кем из бизнесменов не общаюсь — все берутся за голову. Куда ни коснись — везде „черная дыра“: в электроэнергии, Нафтогазе, „регуляторках“», — отметил Мазепа.

Национальный банк Украины прогнозирует, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) по итогам 2021 года будут на $ 3,5 млрд выше, чем оценивалось ранее, и составят $ 6,5 млрд.

Чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины за 2020 год оценивается в $ 420 млн.

По материалам НВ
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