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Межбанк: курс доллара и евро перед рождественскими праздниками в США и ЕС

Межбанк: курс доллара и евро перед рождественскими праздниками в США и ЕС

Четверг будет очень интересным днем на валютном межбанке. Основное — завтра начинается период рождественских праздников в странах Европы и в США. Поэтому на нашем рынке сегодня практически последний полноценный день по работе по доллару и евро на этой неделе. А перерыв на межбанке будет затем уже сразу до вторника, так как в предстоящий понедельник не работает по тому же поводу уже и Украина. В итоге, сегодня все будут спешить закрыть свои валютные операции, что приведет к постоянным перекосам спроса и предложения на торгах в моменты выхода крупных игроков на торги.

По расчетам Finance.ua, объем операций на межбанке сегодня вырастет до $ 220−250 млн при совершении до 700 сделок.

Кроме этого, по прежнему одними из основных драйверов для всех клиентов межбанка будут предстоящее уже скоро завершение месяца и года, а также начало периода перечислений основных сумм возмещений НДС экспортерам. От физического времени перечислений этих возмещений и их ежедневных объемов во многом будет зависеть поведение крупнейших игроков на торгах и в конечном итоге курсовой тренд в течение сессий ближайших дней.

Нацбанку пока удавалось практически не вмешиваться в ход торгов на этой неделе. И регулятор, похоже, постарается этого не делать и сегодня. Но учитывая специфику последнего предрождественского дня по доллару и евро — не факт, что это ему удастся.

Сегодня курс и сам характер торговой сессии будут полностью зависеть от поведения крупнейших игроков и их задач. По нашей информации, сегодня значительное число нерезидентов уже не будет выходить на наш рынок, так как их руководство разъехалось на празднование Рождества в свои страны. И поэтому основную роль сегодня на рынке сыграют местные крупные игроки — торговцы энергоносителями и ритейлеры, а также госкомпании, которым надо рассчитываться по году со своими украинскими поставщиками.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 23 декабря будут находиться в пределах: доллар — коридор 27,20−27,40 грн, евро — коридор 30,70−31,05 грн.

Выше этих уровней котировки доллара и евро сегодня вряд ли вырастут, так как, по нашим данным, дефицит гривны на рынке вынудит несколько крупных металлургов и госкомпаний выйти на торги с продажами валюты, что и снизит давление на курс нацвалюты на межбанке.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 26,95−27,40 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп., а в кассах банков 20−25 коп.
  • Евро: в банках коридор от 30,35 до 31,10 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 30,55 до 30,95 грн при спреде до 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,28 / 27,30
евро — 30,85 / 30,87

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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