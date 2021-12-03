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В Украине женщин обязали встать на воинский учет

В Украине женщин обязали встать на воинский учет

В Украине вступил в силу приказ Об утверждении перечня профессий для женщин, которые должны стать на воинский учет.

Об этом сообщает Армия.

Минобороны зарегистрировало приказ еще 3 декабря 2021 года.

Теперь на воинском учете должны быть работницы 35 сфер деятельности. При этом на учет встанут не только руководители и ведущие должностные лица предприятий, но и представительницы рабочих специальностей.

Со своей стороны работодатель, который не проконтролирует наличие документов о пребывании на военном учете у своих работников, должен заплатить штраф от 5,1 до 8,5 тысячи гривен.

Перечень профессий, после получения которых женщины обязаны встать на воинский учет:

  • государственная безопасность;
  • автомобильный транспорт;
  • транспортные технологии (по видам);
  • речной и морской транспорт, гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии, судостроение;
  • строительство и гражданская инженерия, архитектура и градостроительство, геодезия и землеустройство;
  • химия, химические технологии и инженерия, биология;
  • авиационный транспорт, авиационная и ракетно-космическая техника;
  • авионика;
  • телекоммуникации и радиотехника;
  • инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;
  • электроника;
  • метрология и информационно-измерительная техника;
  • науки о Земле, география, физика и астрономия;
  • пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства;
  • обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности;
  • металлургия, материаловедение, прикладная физика и наноматериалы;
  • деревообрабатывающие и мебельные технологии;
  • физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психология, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
  • стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
  • ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена;
  • учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика;
  • публичное управление и администрирование, право, международное право, международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии, математика, прикладная математика, статистика;
  • физическая культура, спорт и туризм;
  • гражданская безопасность, правоохранительная деятельность;
  • финансы, банковское дело и страхование;
  • информационное, библиотечное и архивное дело, история и археология;
  • журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;
  • психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение;
  • музыкальное искусство, сценическое искусство, менеджмент социокультурной деятельности;
  • издательство и полиграфия;
  • железнодорожный транспорт;
  • гостинично-ресторанное дело;
  • теплоэнергетика, гидроэнергетика, энергетическое машиностроение, отраслевое машиностроение, электроэнергетика, электротехника и электромеханика, атомная энергетика, горное дело, нефтегазовая инженерия и технологии, прикладная механика;
  • пожарная безопасность.
По материалам Корреспондент.net
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