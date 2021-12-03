В Украине женщин обязали встать на воинский учет

В Украине вступил в силу приказ Об утверждении перечня профессий для женщин, которые должны стать на воинский учет.
Об этом сообщает Армия.
Минобороны зарегистрировало приказ еще 3 декабря 2021 года.
Теперь на воинском учете должны быть работницы 35 сфер деятельности. При этом на учет встанут не только руководители и ведущие должностные лица предприятий, но и представительницы рабочих специальностей.
Со своей стороны работодатель, который не проконтролирует наличие документов о пребывании на военном учете у своих работников, должен заплатить штраф от 5,1 до 8,5 тысячи гривен.
Перечень профессий, после получения которых женщины обязаны встать на воинский учет:
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