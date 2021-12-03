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Льготная растаможка «еврономеров» для участников боевых действий: сколько машин уже оформили

Льготная растаможка «еврономеров» для участников боевых действий: сколько машин уже оформили

В Украине с 11 ноября по 22 декабря, когда начался второй этап оформления авто “на еврономерах” для участников боевых действий, такой возможностью воспользовались 249 владельцев авто.

Как напомнили в Государственной таможенной службе, упрощениями участники АТО/ООС могут воспользоваться по 8 февраля 2022 года включительно, то есть осталось 48 дней.

Таким образом, начиная с 11 ноября 2021 года оформлено 249 авто на еврономерах:

  • Одесская таможня – 72 шт.;
  • Ивано-Франковская таможня – 29 шт.;
  • Днепровская таможня – 25 шт.

Для подтверждения статуса участника боевых действий, а также подтверждения пребывания на территории проведения ООС, для таможенного оформления подавались документы, выданные:

  • Министерством обороны Украины;
  • Национальной гвардией Украины;
  • Государственной пограничной службой Украины;
  • Национальной полицией Украины.

Напомним, водители, которые не успели легализовать свои авто в отведенный законом период (до 10 ноября), сейчас платят деньги участникам боевых действий (УБД, участники ООС), чтобы те помогли им в этом процессе.

По материалам Finance.UA
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