Льготная растаможка «еврономеров» для участников боевых действий: сколько машин уже оформили

В Украине с 11 ноября по 22 декабря, когда начался второй этап оформления авто “на еврономерах” для участников боевых действий, такой возможностью воспользовались 249 владельцев авто.

Как напомнили в Государственной таможенной службе, упрощениями участники АТО/ООС могут воспользоваться по 8 февраля 2022 года включительно, то есть осталось 48 дней.

Таким образом, начиная с 11 ноября 2021 года оформлено 249 авто на еврономерах:

Одесская таможня – 72 шт.;

Ивано-Франковская таможня – 29 шт.;

Днепровская таможня – 25 шт.

Для подтверждения статуса участника боевых действий, а также подтверждения пребывания на территории проведения ООС, для таможенного оформления подавались документы, выданные:

Министерством обороны Украины;

Национальной гвардией Украины;

Государственной пограничной службой Украины;

Национальной полицией Украины.

Напомним, водители, которые не успели легализовать свои авто в отведенный законом период (до 10 ноября), сейчас платят деньги участникам боевых действий (УБД, участники ООС), чтобы те помогли им в этом процессе.