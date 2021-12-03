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Meta купила разработчика оптики для AR и VR-устройств

Meta купила разработчика оптики для AR и VR-устройств

Американская корпорация Meta Platforms приобрела компанию ImagineOptix Corp, которая занимается разработкой оптических технологий дополненной и виртуальной реальности, предназначенных для преодоления оптических и оптоэлектронных проблем в дисплеях.

Об этом сообщает Siliconangle. Аналитики по оптике выяснили эту информацию еще 17 декабря, но Meta подтвердила ее только через несколько дней.

Цена приобретения осталась неизвестной. Meta заинтересовалась покупкой ImagineOptix, так как последняя имеет подразделения виртуальной реальности, ранее известное как Oculus.

Применение технологии ImagineOptix в бизнесе виртуальной реальности включает усовершенствования панели OLED-дисплеев, интегрированные инфракрасные и видимые датчики, компактные системы блинов с широким полем обзора, аккомодацию фокуса и отслеживание взгляда.

Оптика ImagineOptix LCP создает непрерывные фазовые профили с наивысшей доступной эффективностью, увеличивая периоды работы батареи и позволяя использовать приложения, недоступные с другими оптическими технологиями, утверждают в компании.

ImagineOptix имеет конструкторские и производственные мощности для поддержки развития вплоть до массового производства. Также может заниматься серийным производством по индивидуальному заказу.

ImagineOptix — не первое приобретение Meta на рынке VR. Предыдущие приобретения Meta в сфере VR включают Downpour Interactive, Ready at Dawn, Sanzaru Games, Beat Games и BigBox VR.

По материалам Дело
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