Украина вслед за странами ЕС может сократить срок действия COVID-сертификатов

Украина вслед за странами ЕС может сократить срок действия COVID-сертификата.
Об этом в комментарии Укринформу рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.
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«Последние две-три недели активно обсуждается, что Европейская комиссия готовит решение о сокращении действия срока COVID-сертификатов. В частности, ожидается, что принятие этого решения состоится 10 января следующего года. Соответственно, мы также наблюдаем за теми событиями, провели совещание с европейскими специалистами, ожидаем официального решения от стран ЕС, и далее таким же образом планируется внедрение этого решения и у нас на уровне Украины. Его должна рассмотреть Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, и далее оно должно быть одобрено на заседании штаба по вакциноуправляемым инфекциям Минздрава, и соответственно будет нормативно урегулирован постановлением правительства», – рассказала Карчевич.
Относительно того, как это может повлиять на лиц, которые уже имеют сгенерированные цифровые сертификаты после полного курса вакцинации, заместитель министра отметила следующее:
«Если мы говорим о сокращении срока действия с 365 дней до 270, то для людей, которые поедут с таким сертификатом в страны ЕС, они будут действовать, но в пределах того срока годности, который будет определен на уровне стран ЕС», – сказала Карчевич.
Она добавила, что если у гражданина срок действия COVID-сертификата, полученного после второй дозы, составит более 270 дней, то человек может пересечь границы стран ЕС в рамках тех ограничений, которые установлены на уровне каждой отдельной страны.
«Доверительная сеть – это сеть, которая охватывает страны ЕС, и большинство стран ориентируется на решение Еврокомиссии и определяет именно такие решения на уровне своих стран. Если будет условие въезда со сроком действия сертификата 270 дней, если у человека будет просрочен этот срок, он не сможет попасть на территорию этой страны по COVID-сертификату», – сказала Карчевич.
Также, по словам заместителя министра, 10 января Еврокомиссия планирует рассматривать вопрос о бустерной дозе вакцины против COVID-19.
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