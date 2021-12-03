НКРЭКУ утвердила ставки платы за присоединение к электросетям на 2022 год

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 22 декабря приняла решение об утверждении ставок платы за присоединение на 2022 год к электросетям.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
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Отмечается, что в целом по Украине размер ставок платы за стандартное присоединение повысился всего на 1%, а размер ставок платы за нестандартное присоединение мощности и линейную часть присоединения удалось снизить на 7,2%.
Одним из факторов, позволившим оптимизировать размеры ставок, стало введение стимулирующего регулирования. В комиссии считают, что это положительно повлияло на размер ставок.
«Я хочу подчеркнуть, что ставки на стандартное присоединение остались практически на том же уровне, несмотря на инфляционные процессы, а ставки на нестандартное присоединение существенно снижены в целом по Украине. Это является очень важным результатом», – подчеркнул председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, упростила порядок присоединения к электросетям; изменения вступили в силу с 1 июня 2021 года. Среди ключевых нововведений в Комиссии назвали введение публичных договоров о присоединении.
Верховная Рада в июле 2021 года приняла закон, который позволит фактически в 2,5 раза сократить сроки присоединения к электросетям. Законом предполагается ввести механизм «единого окна» для подачи обращений, заявлений, запросов и получения информации, необходимой для проектирования и выполнения строительно-монтажных работ.
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