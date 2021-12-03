Объем промышленной продукции Донецкой области с начала года увеличился на 4,1%

Промышленное производство Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в январе–ноябре 2021 года по сравнению с январем–ноябрем предыдущего года выросло на 4,1%. В ноябре объем продукции был больше, чем в октябре 2021 года, на 2,9%, а по сравнению с ноябрем 2020 года – меньше на 0,6%.

В ноябре 2021 года обеспечено увеличение производства по сравнению с предыдущим месяцем в машиностроении на 3,7%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 4,2%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 11,5%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 14,4%.

В то же время объем произведенной в ноябре продукции снизился по сравнению с октябрем 2021 года в добывающей промышленности и разработке карьеров на 6,1% (вследствие уменьшения добычи неэнергетических полезных ископаемых – песка, глины, соли), производстве химических веществ и химической продукции – на 8,8%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 16,1%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 18,2%. Некоторые предприятия вынуждены были сократить производство из-за удорожания природного газа и необеспеченности железнодорожными вагонами для отгрузки готовой продукции.

По сравнению с ноябрем 2020 года спад составил в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 4,8%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 6,0%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – 11,8%, машиностроении – 15,9%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 25,7%.

Прирост в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем предыдущего года обеспечен в добывающей промышленности и разработке карьеров на 4,3%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 8,1%, производстве химических веществ и химической продукции – на 28,4%.

С начала 2021 года по сравнению с январем–ноябрем 2020 года объем продукции увеличился в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции на 6,1%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 7,2%, производстве химических веществ и химической продукции – на 13,0%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 16,7%.

Выпуск продукции уменьшился в январе–ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха на 7,7%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 9,9%, машиностроении – на 13,1%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 19,7%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 47,9%.

Добыча рядового угля в январе–ноябре 2021 года по сравнению с январем–ноябрем предыдущего года увеличилась на 7,0% и составила 10,3 млн.т. Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составил 9,4 млн.т, что по сравнению с январем–ноябрем 2020 года больше на 10,1%. В ноябре против октября 2021 года добыча рядового угля выросла на 12,6%, объем каменного угля увеличился на 8,2%, однако по сравнению с ноябрем 2020 года эти показатели уменьшились соответственно на 7,6% и 7,0%.

В ноябре 2021 года наблюдалось также сезонное увеличение производства электроэнергии по сравнению с предыдущим месяцем на 3,8%. Вместе с тем по сравнению с ноябрем 2020 года зафиксирован значительный (на 29,2%) спад. В январе–ноябре 2021 года произведено 10,1 млрд.кВт·час, что на 9,1% меньше, чем в январе–ноябре 2020 года.