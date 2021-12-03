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Еврокомиссия запустила судебную процедуру против Польши за нарушение законодательства ЕС

Еврокомиссия запустила судебную процедуру против Польши за нарушение законодательства ЕС

Коллегия Еврокомиссии по итогам встречи, состоявшейся в среду в Брюсселе, начала формальную правовую процедуру против Польши в связи с нарушением законодательства ЕС, что исходит из недавних решений Конституционного трибунала этой страны относительно положений Соглашения ЕС и решений Суда ЕС, которые признаны не соответствующими законодательству Польши.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Европейская комиссия решила начать правовую процедуру против Польши ввиду серьезной обеспокоенности недавними правовыми решениями Конституционного трибунала Польши. Конституционный трибунал в решении от 14 июля 2021 года и от 7 октября 2021 года признал положения Соглашений ЕС несовместимыми с Конституцией Польши, оспаривая верховенство законодательства ЕС. У Польши есть два месяца для ответа на это письмо с официальным сообщением”, – отмечается в информации.

В частности, речь идет о решении Конституционного трибунала Польши, который обжаловал решение Суда ЕС относительно соблюдения независимости и беспристрастности судебной системы страны как противоречащее Конституции страны. Между тем, Договор ЕС четко оговаривает верховенство законодательства ЕС над национальным законодательством стран-членов, то есть Польша как страна ЕС взяла на себя обязательство выполнять законодательство Евросоюза.

«Еврокомиссия имеет серьезные сомнения относительно независимости и беспристрастности Конституционного трибунала и считает, что он не соответствует требованиям, установленным для этого трибунала законом, как это предусмотрено статьей 19 Соглашения ЕС», – говорится в документе.

В этом контексте Еврокомиссия напомнила о собственных правовых предложениях по статье 7 Соглашения ЕС от 2017 года, а также о решении Европейского суда по правам человека от 7 мая 2021 года, которым процесс назначения трех судей Конституционного трибунала Польши в декабре 2015 года признается таким, который проведен с нарушением фундаментальных правил функционирования всей системы конституционного надзора в Польше.

Напомним, Конституционный трибунал (суд) Польши в ходе заседания 7 октября признал неконституционным верховенство некоторых положений договоров ЕС над Конституцией Польши. Рассмотрение этого вопроса проводилось по запросу премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

27 октября 2021 года Суд ЕС принял решение наложить на Польшу штраф в размере 1 млн евро за невыполнение Варшавой предварительного решения этого суда приостановить работу Дисциплинарной палаты Верховного суда, которую европейский орган правосудия считает инструментом давления власти на независимых судей.

Правовой спор между Польшей и Еврокомиссией тянется с 2017 года, он начался после принятия в стране закона об устройстве судов общей юрисдикции и предоставлении министру юстиции чрезмерных прав относительно продолжения работы судей по достижении ими пенсионного возраста.

По материалам Укринформ
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