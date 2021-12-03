В «Нафтогазе» рассказали, что будет с ценой на газ с мая 2022 года

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассказал, что будет с ценой на газ с мая 2022 года. НАК продает все по одной цене, на равных условиях.
Об этом Витренко заявил в интервью РБК-Украина.
«Какова будет цена по этим годовым контрактам? Во-первых, даже сейчас цены разные. „Нафтогаз“ создал балансирующую группу и в рамках балансирующей группы мы предлагаем поставщикам на оптовом рынке для нужд населения газ по 7,42 гривен/кубометр», — заявил Витренко.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.
По его словам, НАК продает все по одной цене, на равных условиях, а дальше перепродают все по разным ценам.
«Мы это мониторим, если честно, показываем даже в правительстве, депутатам, регулятору. Но у нас нет полномочий с этим что-то делать. Кроме того, у нас рынок. Мы продали по оптовой цене всем одинаково, а дальше они продают, как хотят», — рассказал он.
Витренко добавил, что перепродают по очень разным ценам — 7,88, 7,18, но есть и по 13,5, как в Херсоне.
«Поэтому точно мы не можем сказать, какая будет цена в мае. Каждый будет ставить свою цену, даже если мы будем предлагать одинаковую цену на оптовом рынке», — добавил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Обмануть счетчик: в Днепре «изобретатели» придумали преступную схему на миллионы гривенВчера, 16:16 - 4659 15
Газпром остановил поставки газа через ПольшуВчера, 11:32 - 2943 13
Налог на землю для селян: это благо, а не вымогательство, — Даниил ГетманцевВчера, 11:13 - 7319 7
Первичные документы – не нужны: Гетманцев развеял популярные мифы о РРОВчера, 16:02 - 18341 5
Минус 2 миллиарда долларов: Украина теряет иностранные инвестицииВчера, 08:32 - 1512 4
Первичные документы – не нужны: Гетманцев развеял популярные мифы о РРОВчера, 16:02 - 18341 5
Налог на землю для селян: это благо, а не вымогательство, — Даниил ГетманцевВчера, 11:13 - 7319 7
Обмануть счетчик: в Днепре «изобретатели» придумали преступную схему на миллионы гривенВчера, 16:16 - 4659 15
Газпром остановил поставки газа через ПольшуВчера, 11:32 - 2943 13
Альфа-Банк подарил клиентам более миллиона гривенВчера, 14:31 - 1757 1
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1731
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2272 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2379
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 635
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1946 1