0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

В «Нафтогазе» рассказали, что будет с ценой на газ с мая 2022 года

В «Нафтогазе» рассказали, что будет с ценой на газ с мая 2022 года

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассказал, что будет с ценой на газ с мая 2022 года. НАК продает все по одной цене, на равных условиях.

Об этом Витренко заявил в интервью РБК-Украина.

«Какова будет цена по этим годовым контрактам? Во-первых, даже сейчас цены разные. „Нафтогаз“ создал балансирующую группу и в рамках балансирующей группы мы предлагаем поставщикам на оптовом рынке для нужд населения газ по 7,42 гривен/кубометр», — заявил Витренко.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По его словам, НАК продает все по одной цене, на равных условиях, а дальше перепродают все по разным ценам.

«Мы это мониторим, если честно, показываем даже в правительстве, депутатам, регулятору. Но у нас нет полномочий с этим что-то делать. Кроме того, у нас рынок. Мы продали по оптовой цене всем одинаково, а дальше они продают, как хотят», — рассказал он.

Витренко добавил, что перепродают по очень разным ценам — 7,88, 7,18, но есть и по 13,5, как в Херсоне.

«Поэтому точно мы не можем сказать, какая будет цена в мае. Каждый будет ставить свою цену, даже если мы будем предлагать одинаковую цену на оптовом рынке», — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • НКРЭКУ скорректировала тариф на услуги водоснабжения и водоотвода для 45 водоканалов страны. В том числе и для столицы;
  • украинские власти приняли ряд системных мер, чтобы избежать резкого роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги на фоне подорожания энергоресурсов в мире. Однако, по словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы, возможна незначительная корректировка некоторых тарифов в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10−11%;
  • ранее глава правительства Денис Шмыгаль не дал прямого ответа, выполнит ли Украина обязательства перед МВФ относительно рыночных цен на газ для населения с мая 2022 года.
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.