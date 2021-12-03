В «Нафтогазе» рассказали, что будет с ценой на газ с мая 2022 года

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассказал, что будет с ценой на газ с мая 2022 года. НАК продает все по одной цене, на равных условиях.

Об этом Витренко заявил в интервью РБК-Украина.

«Какова будет цена по этим годовым контрактам? Во-первых, даже сейчас цены разные. „Нафтогаз“ создал балансирующую группу и в рамках балансирующей группы мы предлагаем поставщикам на оптовом рынке для нужд населения газ по 7,42 гривен/кубометр», — заявил Витренко.

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По его словам, НАК продает все по одной цене, на равных условиях, а дальше перепродают все по разным ценам.

«Мы это мониторим, если честно, показываем даже в правительстве, депутатам, регулятору. Но у нас нет полномочий с этим что-то делать. Кроме того, у нас рынок. Мы продали по оптовой цене всем одинаково, а дальше они продают, как хотят», — рассказал он.

Витренко добавил, что перепродают по очень разным ценам — 7,88, 7,18, но есть и по 13,5, как в Херсоне.

«Поэтому точно мы не можем сказать, какая будет цена в мае. Каждый будет ставить свою цену, даже если мы будем предлагать одинаковую цену на оптовом рынке», — добавил он.

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