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Верховный Суд не признал долг УЗ перед VR Global Partners в $196 млн

Верховный Суд не признал долг УЗ перед VR Global Partners в $196 млн

Верховный Суд признал недействительным договор перепродажи компании VR Global Partners долга Укрзализныци в 196 млн долларов перед Проминвестбанком.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Таким образом, Верховный Суд признал действительным постановление Северного апелляционного хозсуда от 16 сентября 2021 года. Оно касалось признания недействительным договора купли-продажи прав требования ПАО «Проминвестбанк» и VR Global Partners по кредитным договорам АО «Укрзализныця».

Дело касается долгов «Южной железной дороги» и «Юго-Западной железной дороги» перед «Проминвестбанком». Кредитное соглашение в 196,25 млн долларов было заключено в 2011—2012 годах.

В феврале 2019 года банк передал права требования компании VR Global Partners, L.P.

«Мы неоднократного отмечали, что АО „Укрзализныця“ никоим образом не уклоняется от выполнения своих финансовых обязательств, однако такое выполнение должно происходить в пользу надлежащего кредитора и с соблюдением требований украинского законодательства», — комментирует решение министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В УЗ считают, что компания VR Global Partners, L.P. не является финансовым учреждением в понимании украинского законодательства, а следовательно, не может быть кредитором.

Напомним, северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу Укрзализныци, признав недействительным договор купли-продажи права требования кредитной задолженности «Укрзализныци», в «VRGP» будет обжаловать в Верховном Суде.

В ведомстве прокомментировали долг перед VR Global, заявив, что готовы выплачивать только подтвержденные долговые обязательства и не готовы допустить двойных взысканий.

По материалам Економічна Правда
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