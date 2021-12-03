Украина заключила с Венгрией газовое соглашение для увеличения импорта

Операторы ГТС Украины и Венгрии заключили соглашение об увеличении на треть гарантированных мощностей для импорта газа из Европы.
Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.
Речь идет о росте мощностей с 1 января 2022 года. Таким образом Украина увеличивает гарантированные мощности почти на 30% и сможет транспортировать до 8 млн кубометров газа ежесуточно (2,9 млрд м3 в год) из Венгрии в Украину.
«Вместе с имеющимися 27 млн куб. м суточных мощностей из Словакии это увеличит общий объем гарантированных возможностей для импорта газа в Украину до 35 млн куб. м в сутки, что значительно усиливает энергетическую безопасность страны», — говорят в ОГТСУ.
Гендиректор Оператора Сергей Макогон отметил, что Украина впервые с 2014 года увеличивает гарантированные мощности для импорта газа из Европы.
В первые три месяца 2022 года вводится тестовый режим. Он нужен операторам для согласования и настройки всех технических и операционных процессов для транспортировки природного газа в направлении Венгрия — Украина. Первый дневной аукцион состоится 31 декабря 2021 года.
Кроме того, Минэнерго и Министерство иностранных дел работают над увеличением гарантированных мощностей в Украине по другим приоритетным направлениям, в частности — со Словакией и Польшей.
Также соглашение открывает доступ к новым источникам природного газа, в частности, терминалу хранилища природного газа на острове Крк (Хорватия).
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