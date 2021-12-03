Насколько обоснован текущий курс гривны (опрос)

Мнения украинцев относительно обоснованности текущего курса гривны разделились. Считают его заниженным по отношению к доллару 28% опрошенных, завышенным – 19% респондентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Research & Branding Group.
Соответствующим реалиям валютного рынка курс гривны считают 22% опрошенных. Впрочем, треть респондентов (31%) в данном вопросе не смогли определиться.
По сравнению с прошлым годом заметно уменьшилось число тех, кто считает курс гривны завышенным – на 8% уменьшилось число тех, кто считает переоцененность гривны значительной и на 1% – незначительной. Зато число тех, кто считает гривну в разной степени недооцененной, практически не изменилось. На 6% увеличилось число тех, кто считает обоснованным текущий курс гривны.
Опрос компании Research & Branding Group проводился с 14 по 25 октября 2021 года среди 1800 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.
Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.
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