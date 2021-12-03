Китай закупил сотни автобусов с необычным ГБО для Олимпиады-2022

Во время Олимпийских игр в Пекине спортсменов и официальные делегации будут перевозить исключительно водородные автобусы. Их уже заказали свыше 700.

Об этом сообщает сайт Фокус со ссылкой на Autohome.

Автобусы оснащены топливными ячейками, а водород хранится в специальных баллонах. При его реакции выделяется электроэнергия, питающая электромотор, а выхлоп содержит только водяной пар.

Пекин получил таких 30 автобусов, а к открытию Олимпиады (оно состоится 4 февраля) их количество доведут до 100.

В городе Чжанцзякоу, где будут проходить соревнования по горнолыжному спорту, планируют использовать сразу 655 водородных автобусов.

Примечательно, что 444 из них уже курсируют на маршрутах и успели перевезти 62 млн пассажиров в 2021 году.

В городе открыли завод по производству водорода и 8 заправных станций. По закрытию Олимпиады автобусы продолжат эксплуатироваться в городе.

В Китае для Олимпийских игр выбрали несколько моделей автобусов: