ЕБРР и IFC помогут «Укравтодору» привлечь до 2 млрд долларов на строительство дорог

Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация (IFC) будут работать с украинским правительством и «Укравтодором» для привлечения инвестиций частного сектора в инфраструктуру. Речь идет о реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), в том числе в рамках программы президента «Большая стройка».
Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора».
Соответствующее консультативное соглашение стороны подписали 21 декабря в Министерстве инфраструктуры Украины.
Ожидается, что правильно структурированные проекты ГЧП могут помочь украинскому автомобильному сектору привлечь потенциальные инвестиции на сумму около 2 миллиардов долларов.
Соглашение с IFC и ЕБРР касается в первую очередь восстановления дорог Харьков — Днепр — Запорожье (М-29, M-04, M-18) и Ягодин — Ковель — Луцк (М-07, М-19).
По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, ГЧП на этих маршрутах предусматривает реконструкцию, текущий и капитальный ремонт дорог и долгосрочное содержание по принципу OPRC контрактов.
«В этом году мы активизировали наше сотрудничество с бизнесом и теперь речь идет не только о концессиях дорог или портов, но и о различных эффективных моделях государственно-частного партнерства в инфраструктурной сфере. Нам важно привлекать международных партнеров, ведь это прямой сигнал для выхода на украинский рынок новых финансовых институтов и дорожных компаний», — отметил Кубраков.
Параллельно IFC и ЕБРР изучают возможности для ГЧП в портовом, железнодорожном, энергетическом и медицинском секторах. Это поможет привлечь частные инвестиции и стимулировать экономический рост страны.
«Современные дороги помогут Украине стать логистическим хабом для Европы и повысить свою конкурентоспособность. Цель IFC — поддержать улучшение украинской инфраструктуры путем обеспечения прозрачности и увеличения доходов сектора, а также лучшего управления рисками для государства и инвесторов», — сказал региональный менеджер IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар.
Предложенная модель ГЧП предусматривает обновление и развитие существующих дорог инвестором. Это не только эксплуатационное содержание, но и ремонт, внедрение безопасности решений (переходы в двух уровнях, шумозащита, новые безопасные развязки, освещение
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