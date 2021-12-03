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Антимонопольщики открыли дело в отношении МХП Косюка

Антимонопольщики открыли дело в отношении МХП Косюка

Антимонопольный комитет начал дело в отношении «Мироновского хлебопродукта» Юрия Косюка из-за покупки им ООО «Лубнымясо».

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Отмечается, что, учитывая публикации в СМИ, комитет провел проверку соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции во время сделки по покупке «МХП» компании «Лубнымясо».

После проверки АМКУ установил, что приобретение «МХП» акций «Лубнымясо» должно было состояться только при условии предварительного разрешения Комитета.

«Поскольку участники концентрации не обратились за этим разрешением по собственной инициативе, Комитет начал рассмотрение дела по факту нарушения законодательства о защите экономической конкуренции ЧАО «МХП», — заявили в АМКУ.

«Мироновский хлебопродукт» — агрохолдинг, основанный в 1998 году Юрием Косюком. «МХП» является одним из крупнейших игроков украинского рынка курятины, также занимается выращиванием зерна.

«Лубнымясо» — компания, выпускающая продукцию из говядины под торговой маркой «Skott Smeat». Как сообщает Forbes Украина, ее основал Андрей Науменко, бывший менеджер по внешнеэкономическим связям МХП.

Согласно данным Youcontrol, «МХП» является одним из основателей «Лубнымясо» и на 22 декабря владеет 51% акций компании.

По материалам Економічна Правда
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