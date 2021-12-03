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Рост промпроизводства в Украине замедлился почти до нуля

Рост промпроизводства в Украине замедлился почти до нуля

Объемы промышленного производства в ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 0,4%. Таким образом, небольшой рост зафиксирован второй месяц подряд.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за январь-ноябрь 2021 года рост промпроизводства составил 1,3% (в прошлом году за этот период падение на 5,4%). Таким образом, промпроизводство в Украине растет более чем в четыре раза медленнее, чем падало в прошлом году.


График: Госстат

В добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 1,1%, в перерабатывающей промышленности – 1,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 0,9%.


Таблица: Госстат

По материалам РБК-Украина
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