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За 11 месяцев в бюджеты Киевщины поступило 1,4 млрд грн земельного налога

За 11 месяцев в бюджеты Киевщины поступило 1,4 млрд грн земельного налога

За 11 месяцев 2021 года за пользование земельными ресурсами Киевской области жители региона направили в бюджеты общин 1,4 млрд грн земельного налога. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, напоминает о размерах налогов.

По данным Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области, показатель января–ноября на 5% или 61 млн грн превышает поступления соответствующего периода прошлого года.

По предоставленной информации, юридические лица уплатили 1,2 млрд грн с темпом прироста 6% или на 63 млн грн дополнительных для местной казны средств.

Физические лица обеспечили поступления в бюджеты 220 млн грн земельного налога.

Наибольшие суммы казне территориальных общин уплатили землепользователи:

  • Бучанского района – 307 млн грн;
  • Броварского – 233 млн грн;
  • Белоцерковского – 192 млн грн.

Ставка налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена, устанавливается в размере не более 3% от их нормативной денежной оценки:

  • для земель общего пользования — не более 1 % от их нормативной денежной оценки;
  • для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3 % и не более 1 % от их нормативной денежной оценки;
  • для лесных земель — не более 0,1 % от их нормативной денежной оценки.

За земельные участки, находящиеся в постоянном пользовании субъектов хозяйствования (кроме государственной и коммунальной формы собственности), — в размере не более 12 % от их нормативной денежной оценки.

Ставка налога за земельные участки, расположенные за пределами населенных пунктов или в пределах населенных пунктов, нормативная денежная оценка которых не проведена, устанавливается в размере:

  • не более 5% от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или по области;
  • для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3 % и не более 5 % от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или по области;
  • для лесных земель — не более 0,1 % от нормативной денежной оценки площади пашни по Автономной Республике Крым или по области.
По материалам Finance.UA
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