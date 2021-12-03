За 11 месяцев в бюджеты Киевщины поступило 1,4 млрд грн земельного налога

За 11 месяцев 2021 года за пользование земельными ресурсами Киевской области жители региона направили в бюджеты общин 1,4 млрд грн земельного налога. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, напоминает о размерах налогов.
По данным Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области, показатель января–ноября на 5% или 61 млн грн превышает поступления соответствующего периода прошлого года.
По предоставленной информации, юридические лица уплатили 1,2 млрд грн с темпом прироста 6% или на 63 млн грн дополнительных для местной казны средств.
Физические лица обеспечили поступления в бюджеты 220 млн грн земельного налога.
Наибольшие суммы казне территориальных общин уплатили землепользователи:
Ставка налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена, устанавливается в размере не более 3% от их нормативной денежной оценки:
За земельные участки, находящиеся в постоянном пользовании субъектов хозяйствования (кроме государственной и коммунальной формы собственности), — в размере не более 12 % от их нормативной денежной оценки.
Ставка налога за земельные участки, расположенные за пределами населенных пунктов или в пределах населенных пунктов, нормативная денежная оценка которых не проведена, устанавливается в размере:
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