Украина вошла в топ-10 стран Европы по среднему чеку на оплату сервисов в интернете

За 2021 год средний чек на покупку услуг в интернете у украинских пользователей вырос на 134% – до 410 грн ($15,2).

Что случилось? Компания Admitad рассказала, что на фоне самоизоляции в 2020 году украинцы, как и жители других стран, стали чаще покупать в интернете. Хотя карантинные ограничения ослабли, пользователи продолжают покупать онлайн, и это уже вошло в привычку.

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В компании отмечают, что в 2021 году спрос на онлайн-покупки вырос на 38%, а их сумма – на 40%. Этот показатель в Украине гораздо выше: сумма с онлайн-продаж в стране выросла на 86% за год.

Самые популярные онлайн-сервисы. Как выросли популярные категории для онлайн-покупок в Украине по сравнению с 2020 годом:

билетные операторы (на 106%);

онлайн-образование (на 30%);

программы и IT-сервисы (на 22%);

телекоммуникационные услуги (на 8%).

Если анализировать не количество, а сумму заказов, то 44% от общей суммы продаж получили билетные операторы. Это на 2,5 больше по сравнению с 2020 годом. На втором месте находится онлайн-обучение – 40%.

В Admitad рассказали, что чаще всего пользователи делают покупки спонтанно. Например, когда увидели рекламу доставки суши в Instagram, перешли на сайт и сделали заказ. Такая же ситуация с рекламой концертов любимых артистов. По данным компании, в таких случаях срабатывают триггеры срочности и ограниченного предложения, поэтому люди спешат покупать билеты.

Лучшим инструментом в продвижении услуг стала реклама в соцсетях, особенно скидки и промокоды. Среди соцсетей лидирует Instagram, доля онлайн-заказов в котором выросла до 20,3% за 2021 год.

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