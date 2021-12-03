В Киеве по программе «Большая стройка» достраивают Дарницкий мост

Достройку Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста в Киеве планируется завершить до конца 2022 года. После завершения проекта пропускная способность моста, который имеет по три полосы движения в каждом направлении, составит 35 тысяч автомобилей в сутки.
Об этом сообщает Мининфраструктуры Украины.
Мост оставался недостроем в течение 10 лет. В начале октября был подписан контракт на проведение строительных работ.
Дарницкий мост в Киеве достраивают в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка». Работы там сейчас ведутся круглосуточно и без выходных.
«На объекте работают 110 специалистов, привлечено более 50 единиц специализированной мостостроительной техники. В частности, 2 мощные буровые установки», — сообщили в Мининфраструктуры.
Как отмечается, из-за отсутствия автомобильных съездов на левом берегу Днепра транспорт многие годы не мог использовать Дарницкий мостовой переход, как это предусмотрено проектом. В результате возник дисбаланс транспортных потоков Киева: соседние мосты — Южный и мост им.
Решить эту проблему должна левобережная развязка, проектом которой предполагается строительство двух съездов на Днепровскую набережную в сторону проспекта Бажана и в сторону моста Патона и заезда на мост со стороны проспекта Бажана.
Мостостроители уже пробурили и забетонировали половину свай под опоры новой развязки. Параллельно бурению идет изготовление металлических конструкций, бетонные и другие работы. В частности, делают шпунтовое ограждение для устройства ростверка тела опоры, сами ростверки, стапели для укрупнения элементов металлических пролетных строений, временные опоры для монтажа готовых строений.
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