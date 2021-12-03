Банкам отсрочили требования по страхованию предмета залога

Национальный банк внес изменения в отдельные требования приемлемости обеспечения при расчете банками кредитного риска.
По данным НБУ, в частности применение банками требования по страхованию предмета залога отсрочено на 2 года – до 31 декабря 2023 года.
Соответствующие изменения внесены с учетом норм новой редакции закона «О страховании» по совершенствованию подходов к регулированию деятельности участников страхового рынка.
Кроме того, перечень приемлемого обеспечения дополнен договорами по предоставлению обеспечения исполнения обязательства, отвечающими требованиям Инструкции о порядке регулирования деятельности банков №368.
Такой подход будет способствовать расширению возможностей банков использовать при кредитовании высоколиквидные залоговые инструменты.
Изменения утверждены постановлением НБУ №143 и вступают в силу с 22 декабря 2021 года.
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