Маск выполнил обещание и продал 10% своего пакета акций Tesla

Предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что продал «достаточно акций» компании Tesla, чтобы достичь обещанной цели — реализации 10% своего пакета.
Об этом сообщает Reuters.
«Я продал достаточно акций, чтобы дойти до 10% цели с учетом реализации опционов, и здесь я старался быть предельно точным», – сказал он в интервью сайту Babylon Bee.
Во вторник Маск продал еще 583 611 акций. Всего, начиная с 8 ноября, американский миллиардер продал 13,5 миллиона акций. Из них 8,06 млн было продано для уплаты налогов, связанных с выполнением его опционов, срок действия которых истекает в 2022 году.
Маск написал в воскресенье в Твиттере, что в этом году он заплатит более $11 млрд налогов. Также он обвинил Калифорнию в чрезмерном налогообложении.
Напомним, 6 ноября Маск предложил пользователям Твиттера решить, стоит ли ему продавать 10% своих акций Tesla, заявив, что будет действовать согласно результатам опроса.
В голосовании приняли участие более 3,5 млн пользователей, почти 58% высказались за продажу.
Рынок отреагировал на действия руководителя Tesla Inc. снижением цены акций компании. По подсчетам Bloomberg, из-за этого Маск потерял большую часть состояния, чем основатель Amazon Джефф Безос на разводе с женой.
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