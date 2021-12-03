Маск выполнил обещание и продал 10% своего пакета акций Tesla

Предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что продал «достаточно акций» компании Tesla, чтобы достичь обещанной цели — реализации 10% своего пакета.

Об этом сообщает Reuters.

«Я продал достаточно акций, чтобы дойти до 10% цели с учетом реализации опционов, и здесь я старался быть предельно точным», – сказал он в интервью сайту Babylon Bee.

Во вторник Маск продал еще 583 611 акций. Всего, начиная с 8 ноября, американский миллиардер продал 13,5 миллиона акций. Из них 8,06 млн было продано для уплаты налогов, связанных с выполнением его опционов, срок действия которых истекает в 2022 году.

Маск написал в воскресенье в Твиттере, что в этом году он заплатит более $11 млрд налогов. Также он обвинил Калифорнию в чрезмерном налогообложении.

Напомним, 6 ноября Маск предложил пользователям Твиттера решить, стоит ли ему продавать 10% своих акций Tesla, заявив, что будет действовать согласно результатам опроса.

В голосовании приняли участие более 3,5 млн пользователей, почти 58% высказались за продажу.

Рынок отреагировал на действия руководителя Tesla Inc. снижением цены акций компании. По подсчетам Bloomberg, из-за этого Маск потерял большую часть состояния, чем основатель Amazon Джефф Безос на разводе с женой.