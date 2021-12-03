Украина начала увеличивать добычу газа

АО «Укргаздобыча», входящее в состав Нафтогаза, запустило в работу первую ступень сжатия газа Червонодонецкой дожимной компрессорной станции (ЧДКС) в Харьковской области. Новый комплекс оборудования увеличивает добычу примерно на 250 тысяч кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины».

«Мы открыли первую ступень Червонодонецкой ДКС, которая позволит получить дополнительно 100 млн куб. м газа на крупнейшем в стране Шебелинском месторождении в 2022 году. Это весомый фактор укрепления энергетической независимости Украины и надежного обеспечения украинских потребителей газом», — отметил председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

По его словам, на протяжении последних нескольких лет по разным причинам уменьшалась добыча собственного газа. Но во втором полугодии этого года удалось стабилизировать добычу, и она начала расти. Это стало возможным благодаря применению новых технологий и повышению эффективности управления.

Новая 1-я ступень ЧДКС заменит комплекс оборудования, который работал уже более 50 лет с начала эксплуатации станции. За это время Шебелинское месторождение истощилось на 90%, однако продолжает давать более 9% всего украинского газа.

Директор дивизиона «Разведка и добыча» Нафтогаза Александр Романюк отметил, что большинство месторождений, которые сейчас эксплуатирует Укргаздобыча, находятся на завершающей стадии разработки. На Шебелинском месторождении осталось около 15% от первоначальных запасов.

«Запуск обновленной Червонодонецкой ДКС позволит добыть значительные остаточные запасы, которые без нее были бы недосягаемыми. Кроме Червонодонецкой станции, в этом году мы ввели в эксплуатацию и другие объекты наземной инфраструктуры, которые также позволяют нам компенсировать естественное падение добычи и даже увеличивать добычу на определенных группах месторождений», — сказал Романюк.

Шебелинское газоконденсатное месторождение является крупнейшим в Украине, расположено в Харьковской области. Месторождение открыто в 1950 году и введено в эксплуатацию в 1956 году. Максимальная годовая добыча на месторождении на пике его разработки в 1971 году достигала 31,3 млрд куб. м. С начала эксплуатации месторождения из него добыто 633,1 млрд куб. м. Сейчас среднесуточная добыча на месторождении составляет более 5 млн куб. м газа.