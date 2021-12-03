0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 112 0

Украина начала увеличивать добычу газа

Украина начала увеличивать добычу газа

АО «Укргаздобыча», входящее в состав Нафтогаза, запустило в работу первую ступень сжатия газа Червонодонецкой дожимной компрессорной станции (ЧДКС) в Харьковской области. Новый комплекс оборудования увеличивает добычу примерно на 250 тысяч кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины».

«Мы открыли первую ступень Червонодонецкой ДКС, которая позволит получить дополнительно 100 млн куб. м газа на крупнейшем в стране Шебелинском месторождении в 2022 году. Это весомый фактор укрепления энергетической независимости Украины и надежного обеспечения украинских потребителей газом», — отметил председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

По его словам, на протяжении последних нескольких лет по разным причинам уменьшалась добыча собственного газа. Но во втором полугодии этого года удалось стабилизировать добычу, и она начала расти. Это стало возможным благодаря применению новых технологий и повышению эффективности управления.

Новая 1-я ступень ЧДКС заменит комплекс оборудования, который работал уже более 50 лет с начала эксплуатации станции. За это время Шебелинское месторождение истощилось на 90%, однако продолжает давать более 9% всего украинского газа.

Директор дивизиона «Разведка и добыча» Нафтогаза Александр Романюк отметил, что большинство месторождений, которые сейчас эксплуатирует Укргаздобыча, находятся на завершающей стадии разработки. На Шебелинском месторождении осталось около 15% от первоначальных запасов.

«Запуск обновленной Червонодонецкой ДКС позволит добыть значительные остаточные запасы, которые без нее были бы недосягаемыми. Кроме Червонодонецкой станции, в этом году мы ввели в эксплуатацию и другие объекты наземной инфраструктуры, которые также позволяют нам компенсировать естественное падение добычи и даже увеличивать добычу на определенных группах месторождений», — сказал Романюк.

Шебелинское газоконденсатное месторождение является крупнейшим в Украине, расположено в Харьковской области. Месторождение открыто в 1950 году и введено в эксплуатацию в 1956 году. Максимальная годовая добыча на месторождении на пике его разработки в 1971 году достигала 31,3 млрд куб. м. С начала эксплуатации месторождения из него добыто 633,1 млрд куб. м. Сейчас среднесуточная добыча на месторождении составляет более 5 млн куб. м газа.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.