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«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»

«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции «о принятии немедленных мер для нормализации ситуации».

«Газпром резко уменьшил продажи собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с Газпромом. Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе. Действия Газпрома являются антиконкурентными и повлекли значительные негативные последствия для всех европейских потребителей», — заявил председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко.

В своей жалобе Нафтогаз обращает внимание Европейской комиссии на ряд конкретных злоупотреблений.

В частности, речь идет об умышленном отказе Газпрома от надлежащего заполнения газом хранилищ в ЕС, которые принадлежат Газпрому или в которых он имеет значительные забронированные объемы.

Кроме того, российская компания внезапно и без веских причин прекратила реализацию газа через собственную электронную платформу. Имея достаточные объемы газа и возможность использовать свободные транзитные мощности украинской ГТС, Газпром отказался от поставок больших объемов в ЕС.

Также без веских причин Газпром так и не добавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ-Украина. Кроме того, Газпром продолжает блокировать экспорт газа, добываемого в России частными компаниями, а также блокирует транзит газа из стран Центральной Азии в Европу.

Целью таких действий, по мнению «Нафтогаза», является создание искусственного дефицита газа и давление на Европейский Союз для скорейшего запуска газопровода «Северный поток-2» без соблюдения требований европейского законодательства.

По материалам Економічна Правда
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