Будущая крупнейшая в мире прибрежная ветряная электростанция Hornsea 2 начала генерировать энергию

Принадлежащая датской энергетической компании Orsted ветряная электростанция Hornsea 2, расположенная в 89 километрах от восточного побережья Великобритании, начала генерировать энергию. К моменту полного ввода в эксплуатацию станция площадью 462 км² будет использовать 165 турбин и производить более 1,3 ГВт, достаточных для питания более 1,3 млн домов.

По данным Orsted проект Hornsea 2 к моменту полного ввода в эксплуатацию в 2022 году будет претендовать на звание «крупнейшей в мире прибрежной ветроэлектростанции». Пока это звание по данным Orsted остаётся за «родственной» площадкой Hornsea 1, а вместе они будут генерировать электричество, достаточное для энергообеспечения более 2,3 млн домов.

В Великобритании уже существует весьма зрелая ветроэнергетика, ожидается, что отрасль будет активно развиваться в ближайшие годы. К 2030 году власти рассчитывают производить с помощью энергии ветра 40 ГВт. Для сравнения, Евросоюз, который страна покинула в январе 2020 года, к середине века намерен производить 300 ГВт за счёт ветрогенераторов.

США отстаёт от европейских партнёров, коммерческая эксплуатация первой в стране морской ветроэлектростанции мощностью 30 МВт — Block Island Wind Farm, построенной в водах у штата Род-Айленд, началась только в конце 2016 года.

Тем не менее в марте группа местных министерств заявила о намерении развивать отрасль — к 2030 году планируется запустить мощности, способны производить за счёт прибрежного ветра ещё 30 ГВт электричества. Помимо прочего, это позволит создать тысячи рабочих мест и привлечь миллиарды долларов инвестиций.