LG представила почти квадратный монитор DualUp с нестандартным соотношением сторон

Компания LG анонсировала два новых монитора. Первый открывает серию DualUp, предлагая нестандартное соотношение сторон 16:18 и новые возможности для многозадачности, второй относится к серии UltraFine — здесь есть высокое разрешение и качественная цветопередача.

Монитор LG DualUp 28MQ780 имеет нестандартное разрешение 2560 × 2880 пикселей при диагонали 27,6 дюйма. Производитель уточняет, что дисплей обладает той же площадью, что и два 21,5-дюймовых, а функция вертикального разделения экранов позволяет пользователю видеть больше контента одним взглядом — больше не нужно ставить мониторы рядом и постоянно поворачивать голову, рискуя получить боли в шее.

На вторичное рабочее пространство можно вывести окно мессенджера; не менее полезным монитор LG DualUp будет при видеомонтаже.



Источник изображений: lgcorp.com

Второй новинкой от LG стал 32-дюймовый 4K-монитор серии UltraFine. Он имеет традиционное соотношение сторон 16:9, предлагая «первую панель Nano IPS Black», которая обеспечивает «реалистичные и детализованные оттенки чёрного» с яркостью 400 кд/м2 и контрастом 2000:1. Высокое качество картинки обеспечивает также датчик самокалибровки.



Источник изображений: lgcorp.com

Оба монитора оснащены парой портов HDMI, интерфейсами USB-C (без поддержки Thunderbolt), а также возможностью заряжать внешние устройства по USB с мощностью до 96 Вт. Цены и прочие подробности о двух новых продуктах LG станут известны на выставке CES 2022.