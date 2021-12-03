LG представила почти квадратный монитор DualUp с нестандартным соотношением сторон

Компания LG анонсировала два новых монитора. Первый открывает серию DualUp, предлагая нестандартное соотношение сторон 16:18 и новые возможности для многозадачности, второй относится к серии UltraFine — здесь есть высокое разрешение и качественная цветопередача.
Монитор LG DualUp 28MQ780 имеет нестандартное разрешение 2560 × 2880 пикселей при диагонали 27,6 дюйма. Производитель уточняет, что дисплей обладает той же площадью, что и два 21,5-дюймовых, а функция вертикального разделения экранов позволяет пользователю видеть больше контента одним взглядом — больше не нужно ставить мониторы рядом и постоянно поворачивать голову, рискуя получить боли в шее.
На вторичное рабочее пространство можно вывести окно мессенджера; не менее полезным монитор LG DualUp будет при видеомонтаже.
Источник изображений: lgcorp.com
Второй новинкой от LG стал 32-дюймовый 4K-монитор серии UltraFine. Он имеет традиционное соотношение сторон 16:9, предлагая «первую панель Nano IPS Black», которая обеспечивает «реалистичные и детализованные оттенки чёрного» с яркостью 400 кд/м2 и контрастом 2000:1. Высокое качество картинки обеспечивает также датчик самокалибровки.
Источник изображений: lgcorp.com
Оба монитора оснащены парой портов HDMI, интерфейсами USB-C (без поддержки Thunderbolt), а также возможностью заряжать внешние устройства по USB с мощностью до 96 Вт. Цены и прочие подробности о двух новых продуктах LG станут известны на выставке CES 2022.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газпром остановил поставки газа через ПольшуВчера, 11:32 - 2569 12
Обмануть счетчик: в Днепре «изобретатели» придумали преступную схему на миллионы гривенВчера, 16:16 - 2468 8
Налог на землю для селян: это благо, а не вымогательство, — Даниил ГетманцевВчера, 11:13 - 5785 7
Кредит Smart от Moneyveo – финансовый помощник в зимние праздникиВчера, 09:30 - 240 6
В этом году собран рекордный за историю Украины урожайВчера, 05:11 - 1591 5
Первичные документы – не нужны: Гетманцев развеял популярные мифы о РРОВчера, 16:02 - 12057 1
Налог на землю для селян: это благо, а не вымогательство, — Даниил ГетманцевВчера, 11:13 - 5785 7
Газпром остановил поставки газа через ПольшуВчера, 11:32 - 2569 12
Обмануть счетчик: в Днепре «изобретатели» придумали преступную схему на миллионы гривенВчера, 16:16 - 2468 8
В этом году собран рекордный за историю Украины урожайВчера, 05:11 - 1591 5
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1713
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2259 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2361
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 632
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1935 1